عاجل.. السيسي يوجه بمواصلة جهود إعادة المصريين العالقين في الخارج

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبه وزير الطيران المدني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين، مضيفا أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

وأوضح راضي أن الرئيس اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين، فضلا عن جهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، استنادا إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يجرى الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه جرى استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليا مع المواطنين العائدين إلى مصر؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بما فيها إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات من خلال تعميم اختبارات الكشف السريع، والانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي، إضافة إلى ما يجرى عقب ذلك من تعقيم وتطهير لكل مكونات ومرافق مطارات استقبال رحلات العودة، وكذلك تطهير أماكن العزل بعد إخلائها.