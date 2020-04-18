توقعات طقس 72 ساعة.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ولطيف في شم النسيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من 19 وحتى 21 أبريل الحالي.

إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على أغلب الأنحاء، والرياح معتدلة، فيما تنشط غدًا على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على مختلف أنحاء الجمهورية:

طقس الأحد 19 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

طقس الإثنين 20 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

طقس الإثنين 20 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.