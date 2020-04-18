بومبيو يطالب مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على إيران

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران قبل "تصاعد العنف الإيراني"، وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونشر بوميو، تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها: "ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، بعد 6 أشهر من اليوم يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد الحظر قبل تصاعد العنف في إيران وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

وأضاف بومبيو: "عقارب الساعة تدق"، موضحا: "في العام الماضي، أطلقت إيران صواريخ بالستية على جيرانها، زرعت ألغاما في ناقلات النفط واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية لا يمكننا المخاطرة بإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى جهات غير مسؤولة".