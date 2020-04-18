الإنجيلية تشكر العاملين بالقطاع الطبي والجيش والشرطة لمواجهة كورونا

وجه القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الشكر لكل العاملين في القطاع الطبي، مشيرًا إلى أنهم يمثلون بحق جيش مصر الأبيض ويخاطرون بحياتهم في سبيل وصحة المواطنين، مضيفًا: "مدينون لكم بحياتنا".

ووجه "زكي" خلال احتفال الطائفة الانجيلية بعيد القيامة المجيد، من داخل الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، الشكر للقوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أنهم يحملون على عاتقهم مسؤوليات ضخمة ويضحون بحياتهم من أجل أمن وسلامة الوطن.

وشكر "زكي"، أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الذين يعملون معا بتلاحم لحماية الجميع: "نحن في تواصل مستمر من أجل متابعة الأزمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات".