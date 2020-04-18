صور.. مصطفى حجاج يحيي حفل شم النسيم من منزله على إم بي سي

ضمن حملة "خليك في البيت"، حرصت إدارة شبكة قنوات MBC على التصوير مع النجم مصطفى حجاج، حلقة غنائية من منزله ليتم عرضها الاثنين المقبل، احتفالا بأعياد شم النسيم حيث حرص حجاج على الغناء بالحفل عدة أغاني على طريقة الموسيقي اللايف بحضور جزء من فرقته الموسيقية، وبإشراف المنتج هاني محروس مالك شركة NJ ميوزك للإنتاج الموسيقي.

قدم حجاج أغنيات بتاع النعناع، خطوة، أغاني للسيدة أم كلثوم ومفاجآت أخرى سوف تتم إذاعتها بالحلقة الموسيقية لحجاج على قنوات إم بي سي.

وأحيا حجاج مؤخرا حفلا غنائيا أون لاين ضمن مشروع "الحفلة" الذي أطلقه المنتج هاني محروس، كما شارك أيضا أمس مع الثنائي سيف وطه بالحفلة غناء أغنية "خطوة".