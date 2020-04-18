رؤساء الجامعات: إلغاء الامتحانات إيجابي.. وسنضع آليات التنفيذ خلال أسبوع

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، لـ"الوطن"، ان جميع القرارت التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشأن إلغاء الامتحانات الخاصة بالتيرم الثاني، إيجابية، وتهدف إلى المحافظة على صحة الطلاب أولا، ومن ثم المحافظة على مستقبلهم، مشيرين إلى أنه سيتم وضع آليات التنفيذ للقرارات خلال الأسبوع الجاري.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن مجلس جامعة حلوان، سيناقش هذا الأسبوع آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، موضحاً ان الهدف من تلك القرارات هو الحفاظ على مصلحة الطلاب، ومن ثم المحافظة على على مستقبلهم.

واكد رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعة سينعقد الأسبوع الجاري عبر شبكة" الفديو كونفرانس"، بحضور جميع العمداء، موضحا أن طبيعة الدراسة بالكليات الموجودة ضمن أسطول جامعة حلوان، يختلف عن باقي الجامعات، منوها بأنه سيتم وضع جميع المحاور التي تهدف إلي المحافظة على مستقبل الطلاب و صحتهم أولا.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن مجلس الجامعة سينعقد الثلاثاء المقبل، لوضع الآليات لتنفيذ القرارت التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات، مثمنا القرارات التي اتخذه المجلس اليوم بشأن الطلاب، واختيار أحد المسارين سواء كانت تطبيق الأبحاث أو الاختبارات الالكترونية، أو تطبيق الأثنين معاً.

وأوضح عبدالباسط، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن جامعة المنصورة مستعدة بكامل تخصصاتها بشأن علوم الحاسب، لمساعدة جميع الجامعات بشأن تطبيق الاختبارات الإلكترونية.

واستبعد رئيس جامعة المنصورة، أن تكون الرسائل البحثية التي تم إقرارها على طلاب الكليات بديلا عن الامتحانات، بوابة خلفية لابتزاز بعض أعضاء هيئة التدريس للطلاب، موضحا أن هناك ضوابط سيتم وضعها من قبل مجلس القسم بكل كلية أو مجالس الكليات والجامعات، لكيفية التعامل مع تلك الأبحاث وطرق عملها وتسليمها.

وأوضح، أن الطلاب من خلال الدخول إلى بنك المعرفة أو المكتبات الرقمية بالجامعات والكليات، عمل مختلف الأبحاث العلمية المطلوبة منهم، مضيفاً أن اللجان المختصة بالكليات ستقوم بمراجعة الأبحاث للتأكد من عدم سرقتها او اقتباسها.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة، بالقرارت، موضحا أنها تأتي في إطار توجهات الدولة بالمحافظة على المواطنين، وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدا أنه يحافظ على الجميع أولا، فضلا عن تحقيق التقييم الكيفي للطلاب وليس الكمي، موضحا أنه سيتم رفعه من المجموع التراكمي للطلاب، فضلا عن تحقيق العدالة بين الطلاب.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا عن رد أي مبالغ مالية تم تحصيلها من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدن نظير الإقامة أو التغذية أو الإعاشة، والتي تم تسديدها مسبقاً خلال فترة تعليق الدراسة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، على أن الطلاب لن يتحملوا أي مصاريف بالمدن الجامعية إلا عن المدة الفعلية التى قضوها بها، وأنه سيتم فور انتهاء فترة التعليق للدراسة رد المبالغ المسددة للطلاب، وذلك حفاظا على سلامة وصحة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن ومنعا لأسباب التجمعات، مؤكدا أن قرارت الأعلى للجامعات تهدف إلى الحفاظ على مستقبل الطلاب وصحتهم.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر اليوم، إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، عدا طلبة الليسانس والبكالوريوس، وذلك في جلسته، رقم 699، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستبدال الامتحانات بالرسائل البحثية المقبولة "مقالة بحثية ـ مشروع بحثي ـ بحث مرجعي"، أو إجراء الامتحانات الإلكترونية للفرق الأقل كثافة للطلاب.