المصرف المتحد يحصن موظفيه بـ"قناع الحماية" لمنع انتشار فيروس كورونا

قام المصرف المتحد بتوزيع «قناع الحماية» على فريق عمله بفروعه الـ64، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يطبقها المصرف المتحد منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد فى فبراير الماضى.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قناع الحماية الذى يقوم موظف خدمة العملاء بارتدائه أثناء عمله يعمل كحاجز بينه وبين الأشخاص المحيطين به سواء كانوا من الزملاء داخل الفروع أو من العملاء، مع الاحتفاظ بالمسافة المحددة والمسموح بها لمنع انتقال الفيروس، كما يقوم البنك بالكشف عن درجة حرارة العملاء قبل الدخول للفرع وأيضاً تنظيم عملية تدفق العملاء بأعداد كبيرة لمنع التجمعات. وأضاف أن الحماية والحفاظ على صحة فريق العمل تُعدان ضمن المبادئ والقيم التنظيمية بالمصرف المتحد للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مؤكداً أن العناصر البشرية هى رأس المال الحقيقى للمؤسسة، لذا يسعى البنك لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كبير، فضلاً عن تطبيق نظام العمل عن بُعد باستخدام أحدث التقنيات الرقمية. ويقوم البنك بتطوير وتحديث حزمة الخدمات والحلول الرقمية التى تعطى العملاء فرصة فريدة لإجراء جميع معاملاتهم البنكية على مدار الساعة دون مجهود، مثل المحفظة الرقمية والموبايل البنكى والإنترنت البنكى، كما يقدم المصرف العديد من خدماته من خلال القنوات الرقمية لمنع تكدس العملاء فى الفروع.