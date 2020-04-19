3 شركات تتنافس لتغطية أصول ومعدات "بتروجت" بإجمالي 3.5 مليار جنيه

تقدمت 3 شركات بعروضها الفنية والمالية للتأمين على أصول ومعدات شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت» للعام المالى المقبل 2020/2021، بحجم تغطيات يصل إلى 3.5 مليار جنيه، وفقاً لتصريحات مصادر مطلعة بقطاع التأمين.

وأضافت المصادر أن الشركات الثلاث المتنافسة لتغطية أصول شركة بتروجت تضم «جى آى جى للتأمين - مصر»، وقناة السويس للتأمين، وأورينت للتأمين التكافلى - مصر، موضحة أن الوثيقة المطلوب إصدارها لتغطية أصول ومعدات شركة بتروجت داخل مصر وخارجها، تتضمن تغطية أخطار الحريق والسطو، وتغطيات الانفجار والحريق الناتج عن الاشتعال الذاتى، بجانب الأخطار الناتجة عن خدمات رجال الإطفاء أثناء مقاومتهم للحريق، وأخطار الصواعق، فضلاً عن تغطية جميع التزامات شركة بتروجت ومسئولياتها تجاه الغير، وتغطية معداتها وآلاتها سواء داخل حدود مصر أو خارجها، وتغطية الحوادث الشخصية للعاملين بالشركة. وكانت شركة «جى آى جى للتأمين - مصر» قد نجحت خلال الثلاثة أعوام الماضية فى اقتناص المناقصة المطروحة من شركة «بتروجت» للتأمين على أصولها وممتلكاتها، وذلك عقب المنافسة مع بعض الشركات العاملة بالسوق.