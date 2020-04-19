"saib" يوقع عقد تمويل مشترك بـ750 مليون جنيه لصالح الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير

وقّع بنك «saib» عقد تمويل مشترك متوسّط الأجل بمبلغ قدره 750 مليون جنيه، لصالح الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، إحدى شركات مجموعة «درة»، حيث توزّعت حصص التمويل بواقع 300 مليون جنيه لصالح بنك «saib»، و300 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى، فيما استحوذ بنك قناة السويس على نحو 150 مليون جنيه من التمويل.

ويأتى ذلك فى إطار دور البنك فى دعم وتنمية وتمويل المشروعات الاستراتيجية داخل السوق المصرية، حيث قام «saib» بدور المرتب العام الرئيسى ووكيل التمويل والضمانات. وشارك البنك الأهلى المصرى بصفته مرتباً عاماً رئيسياً والمسوق العام للتمويل، كما شارك بنك قناة السويس بصفته مرتباً عاماً رئيسياً.

من جانبه، أكد طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «saib»، مساندة مصرفه بشكل خاص والقطاع المصرفى عامة، للاقتصاد القومى وجميع قطاعاته الاقتصادية فى جميع الظروف الاستثنائية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك ملاءة مالية جيّدة جداً، جعلته قادراً على مساندة الاقتصاد لعبور الكثير من الظروف الاستثنائية التى مر بها فى أوقات مختلفة، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تمتلك من السيولة النقدية ما يمكنها من تمويل جميع المشروعات القومية والخاصة، حتى فى أوقات الأزمات.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يُعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق معدلات نمو للاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص العمل، فى ظل ارتباط هذا القطاع الحيوى بأكثر من 100 صناعة مغذية.

البنك يتيح الاشتراك فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحفظة الإلكترونية

ومن ناحية أخرى، يسعى بنك saib لتوسيع نطاق إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث أعلن عن إتاحة التسجيل فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية saib wallet لعملائه عن طريق مركز الخدمات الهاتفية 16668 مجاناً دون الحاجة إلى زيارة الفرع، فضلاً عن إعفاء العملاء من جميع المصاريف الخاصة بهذه الخدمات لمدة 6 أشهر دعماً لتوجّه الدولة فى تشجيع تقديم الخدمات المالية الرقمية على نحو أمثل وأوسع لجميع فئات المجتمع وزيادة نطاق الشمول المالى.

وقال عمرو عطا الله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، إن البنك يضع سلامة العملاء أولاً، ونعمل جاهدين للتسهيل عليهم فى ظل الظروف الراهنة، وذلك من خلال زيادة الحد اليومى لمستخدمى المحفظة الإلكترونية saib wallet إلى 30 ألف جنيه مصرى فى اليوم و100 ألف جنيه مصرى فى الشهر، كما يستطيع مستخدمو المحفظة تنفيذ عمليات سحب أو إيداع نقدى عن طريق نحو 11 ألف ماكينة ATM فى جميع أنحاء الجمهورية، والتحويل بين 16 مليون محفظة إلكترونية فى مصر.