فيديو.. "الأورمان": تلقينا أكثر من مليار جنيه تبرعات في عام واحد

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر، أحدث مستشفى في العالم لعلاج الأورام، كله مجاني 100%، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول لأزمة فيروس كورونا، تمت اجتماعات مع وزيرة التضامن الاجتماعي للتنسيق، وعدم إزدواجية الدعم.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الأورمان وزعت 283 ألف و835 كرتونة غذائية للمتضررين من أوضاع أزمة كورونا، والأولوية للأرملة والمطلقة والمهجورة وذوي الإحتياجات الخاصة.

وتابع شعبان: أنه يتم توزيع أغذية ولحوم وغيرها، كاشفا أن الأورمان وقعت بروتوكول مع صندوق تحيا مصر، قيمته 300 مليون جنيه، لتأهيل المنازل وتوصيل المرافق، وجرى الانتهاء من تأهيل 13.600 منزل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ونأمل أن تأتي2021 بدون منازل غير مؤهلة للسكن، وتتم إعمار كل القرى "مش هيبقى حد من غير سقف وشباك وباب وحمام".

وكشف شعبان، أن التبرعات التي تلقتها الأورمان في العام الواحد، تزيد عن مليار جنيه، والتبرعات تزيد من مصداقة الجمعية، وعملها على الأرض.