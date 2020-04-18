رؤساء الجامعات الخاصة: المحافظة على صحة الطلاب هدفنا الرئيسي

ثمن عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، اليوم، قررات مجلسي الجامعات الحكومية والخاصة، بشأن إلغاء امتحانات التيرم الثاني لفرق سنوات النقل، واستبدالها برسائل بحثية أو اختبارات إلكترونية، مؤكدين أن الهدف منها أولا المحافظة على صحة الطلاب ومستقبلهم.

وأشاد الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بشأن إرجاء امتحانات طلاب سنوات النقل بالكليات بالجامعات الخاصة واستبدالها برسائل بحثية أو امتحانات إلكترونية، وكذلك تأجيل موعد امتحانات طلاب مرحلتي البكالوريوس والليسانس، بالممتازة، لافتا إلى أنها ستهدف إلى المحافظة على صحة الطلاب، ومستقبلهم التعليم والمهني بعد التخرج.

وأكد الملاحي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك إجتماعا طارئا لمجلس جامعة النهضة، لتحديد الآليات التي يجب تنفيذها لإجراء الامتحانات الخاصة بطلاب سنوات النقل بالجامعة، لافتا إلى أنه تم التنبيه من قبل مجلس الجامعة بالتفاعل الدوري والإيجابي مع الطلاب عبر المنصات الإلكترونية، والرد على جميع استفساراتهم بشأن المناهج الدراسية.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن مجلس الجامعة سيحدد الإجراء المناسب بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بشأن الامتحانات وآليات تنفيذها، وفقاً لما أقره المجلس، خاصة لسنوات النقل إذا كانت ستجرى عن طريق الأبحاث أو الاختبارات الالكترونية.

وثمن رئيس الجامعة البريطانية، قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مؤكدا أنها تهدف إلى المحافظة على صحة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدا انه جرى توفير جميع الاشتراطات التعليمية، وأحدث وسائل تكنولوجيا التعليم عن بعد للطلاب.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ناقش في جلسته رقم (80)، اليوم، ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، لكل الفرق الدراسية.

وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية، من بين الساعات أو النقاط المعتمدة، التي استوفاها الطلاب.