تركيا تتخطى إيران في إصابات كورونا.. 82 ألف و329 حالة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، إن عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ارتفع إلى 82 ألف و329، لتصبح الأعلى في الإصابات بالشرق الأوسط، متخطية إيران للمرة الأولى، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجلت تركيا زيادة 3 آلاف و783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة، مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.

ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى ألف و890

وصرح قوجة بأن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى ألف و 890، كما تعافى ألف و822 مريضا حتى الآن، علما أن عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة بلغت 40 ألف و520.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم.

وبهذا الرقم الجديد، تجاوزت تركيا عدد الإصابات في إيران وتصدرت الدول المتضررة في الشرق الاوسط، وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، في وقت سابق، اليوم، عن تسجيل 73 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات أمس الجمعة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة ضحايا الوباء بلغت بذلك 5 آلاف و31 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بألف و374 حالة جديدة إلى 80 ألف و868.

طهران تدعو أنقرة للإفراج المؤقت عن الإيرانيين المحتجزين لديها بسبب كورونا

دعا وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، السلطات التركية للإفراج المؤقت عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لديها في ظل استمرار كورونا المستجد.

وذكر موقع الحكومة الإيرانية، في بيان، أن فضلي أجرى اليوم، اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، سليمان صويلو، و"طالبه بالإفراج المؤقت عن الرعايا الإيرانيين المسجونين في تركيا في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا"​​​.

وأكد فضلي، أن "تقديم الخدمات الحدودية بين إيران وتركيا أصبح على مدى 24 ساعة دون توقف"، مشيدا بـ"المواقف التركية الجيدة" بشأن معارضة العقوبات الأحادية، وكذلك تسهيل مرور الشاحنات الإيرانية، على حد تعبيره.

وأعلن الوزير الإيراني، أنه سيوعز بتسهيل مرور الشاحنات التركية عبر الأراضي الإيرانية مع مراعاة البروتوكولات الصحية.

وأعرب وزير الداخلية الإيراني عن أمله بأن يكون هذا الوباء فرصة للتعاون والتضامن وتبادل التجارب والتقارب ببين دول المنطقة، إلا أنه أبدى أسفه من أن بعض البلدان الغربية وخاصة الولايات المتحدة "فشلت في هذا الامتحان ولم تقدم أداء جيدا في هذا الاختبار للتعاون والتنسيق".

وشدد فضلي، على أن الولايات المتحدة لم تتعاون مع إيران بل شددت في هذه الظروف "حظرها الجائر حتى شمل المجالات المرتبطة بوباء فيروس كورونا".

من جانبه، أعرب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن "ارتياحه للنجاح الذي حققته إيران في احتواء فيروس كورونا، وأكد ضرورة تبادل التجارب والتعاون بين البلدين في هذا المجال".