علي الحجار: فكرة الحفلات الأونلاين جاءتني في الحلم

قال الفنان علي الحجار، إن فكرة حفلات الأونلاين جاءته في هيئة رؤيا في الحلم "حلمت إن أنا و6 من فرقتي عندي في الأستديو وبنغني للناس والناس شيفانا على الهواء، وأنا أحلامي قليل جداً لما أفتكرها، فقمت من النوم ونزلت الأستديو ووقفت أبص على غرفة التسجيل والعزف والكراسي والعازفين يبقى مكانها فين، بحيث وجود مسافات بينهم، لأن الحلم نفسي أحققه من غير ما يكون الموضوع فيه أي ضرر".

وأضاف الحجار، خلال مداخلة لايف فيو، في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية Cbc من تقديم سهير جودة و مفيدة شيحة ومني عبد الغني: ندعو المواطنين بالاستمرار في البقاء في منازلهم وسنكون متواجدين معهم داخل المنزل، من خلال الحفلات الأونلاين بالغناء والفن، لأنهما يكسران الإحباط، ومن الممكن أن ينتصرا على أي حزن.

وتابع، أنه عند تواجده في الأستوديو أو أي برنامج يوجد جمهور يستطيع من خلاله معرفة رأيهم وانطباعهم سواء كان مبسوطا أو غير ذلك لكن حفلات الأونلاين، "أكثر ما يخيفني لأنني لا أعرف اختياراتي وترتيب الأغاني، هل سيسبب ذلك حالة من الملل؟ وهذه هي المرة الأولى التي أقف في أول أغنيتين"، وتابع "ركبي بتترعش وبحمد ربنا إني جايب كرسي وقاعد عليه، ولكن طوال الوقت أقوم، بعمل حركات كثيرة دليل على ارتباكي".