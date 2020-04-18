عبدالغفار: عمل المشروعات البحثية في مجموعات جائز وستراجع بدقة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرارت اليوم، فيما يخص امتحانات الجامعات، تدل على جزء كبير من نجاح وتعاون العمل المؤسسي، "متكلمناش كتير، بس كنا بندرس الحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المنظومة التعليمية، وتمت دراسة كل السيناريوهات، وتمت دراسة الأوضاع ببلاد العالم، وكيف تصرفوا بملف التعليم لديهم، واستفدنا من تجاربهم".

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن قرارت اليوم، عبارة عن مجموعة من الخيارات للحفاظ على الطلاب، وفي نفس التوقيت عدم ضياع السنة الدراسية عليهم، وعدم التأثير السلبي على مستقبلهم، "ونكمل الدراسة بأقل ضرر ممكن، وهدف القرارت، مصلحة الطالب بالمقام الأول".

وشدد عبدالغفار، على أن الجامعات ستكمل العام الدراسي حتى نهائية العام الدراسي في موعده، عن طريق التعامل عن بعد، وتم إلغاء الامتحانات الشفوية والتحريرية، وتعويضها بالأبحاث، مشيرا لوجود أكثر 450 كلية ببرامج مختلفة، ورسائل الطلاب والأبحاث، تختلف من كلية لأخرى، وتحددها الجامعات.

وأكد عبدالغفار، على أنه سيتم مراجعه الأبحاث بشكل دقيق جدا، وفي حالة الغش، سيتم تطبيق القانون والعقوبات على الطلاب، شارحا أن الجامعات التي تسمح للطلاب بعمل الأبحاث في مجموعات، لن يكون هناك مشكلة كبيرة.