وزير التعليم العالي: مجلس القسم بكل كلية سيحدد شكل الأبحاث

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المواد الدراسية تختلف من كلية لأخرى، ومن قسم لقسم، ولذلك مجلس القسم بكل كلية، هو من سيحدد الشكل الذي يكون عليه البحث والمقالة البحثية، "الوزارة متقدرش تعمل حاجة نمطية واضحة للأبحاث، لاختلاف الكليات والأقسام".

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الاختيار الثاني للكليات بعد الأبحاث، هو عقد اختبارات إلكترونية، بشرط أن تكون للأعداد المحدودة من الطلاب، وبشرط وجود الإمكانات التكنولوجيا بالكلية، وضمان وصول البحث بسهولة للطلاب.

وشرح عبدالغفار، أن الطالب يعد فقط راسب أو ناجح من نتيجة البحث، ولن يكون هناك درجات، لمراعاة ظروف الطلاب، وفترات توقف الدراسة، "مطلوب الحصول على درجة النجاح ولن تحسب للمجموع التراكمي، ولكن امتحان الترم الأول، ستعتمد نتائجه ودرجاته تحسب للتراكمي".

وكشف عبدالغفار، أن بعض الجامعات تنهي الدراسة نهاية هذا الشهر، وتم عمل لجنة لرصد المشكلات الصغيرة الخاصة بكل كلية، وتيسير الأمور بما يفيد مصلحة الطلاب.