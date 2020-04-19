سعوديون عن صلاة التراويح بدون جماعة: قلوبنا تشتاق وكورونا يمنعنا

في ظل الظروف الراهنة بانتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية، أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي جمعان عسيري، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان المقب، موضحًا أنها ستقام ولكن مع "تعليق حضور المصلين"، كما أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم.

تعد صلاة التراويح أحد النوافل المحببة لقلوب المسلمسن، والمرتبطة بالشهر الكريم، والتي يدوام الغالبية على أدائها في ايام رمضان، وخاصة أهل السعودية الذين لن يتمكنوا هذا العام من الاستمتاع بها في المسجد النبوي كعادتهم، وسيكتفون بمشاهدتها عبر التليفزيون.

قلوب المسلمون في السعودية تشتاق لأداء صلاة التراويح، وفقًا للمهندس جمال الحميدي الذي يقيم بالمدينة المنورة، معبرا عن حزنه جراء عدم وجود مصليين في البمسجد كأحد الغجراءات الوقائية لكواجهة الوباء التاجي الذي عم البلاد.

وأضاف "حميدي" لـ"الوطن"، أن صلاة التراويح لطالما كانت أحد شعائر رمضان المحببة، والتي يتنفس فيها المسلمون عامة عطر رمضان، ويلمس خلالها السعوديون بصفة خاصة جمال وطهارة المسجد النبوي والكعبة المشرفة، وهو ما حرمنا منه الفيروس اللعين هذا العام.

مع بداية رمضان من كل عام يسافر عيسى فرحاني، أحد سكان مدينة الرياض، إلى المسجد الحرام، بعد أن يحجز غرفة له في أحد الفنادق هناك، ليقيم بها الشهر بأكمله، يصوم ويعبد الله ويرجو رحمته، ويواظب يوميًا على صلاة التراويح.

يرى "فرحاني"، أن الحكومة فعلت ما فيه الصالح للعباد بأن تقام صلاة التراويح دون مصلين، ولكنه لا يستطع أن يكف عن الاشتياق لأداء التراويح، ومواصلة العادة التي لازمته طوال عمره بعد أن يغلق محل العطور الذي يملكه ليعيش داخل أطهر الأماكن في أطهر الشهور على حد قوله لـ"الوطن".

ودعى ابن العاصمة السعودية بأن يحمي الله المملكة، ويقيها شر الفيروس ليتمكن المسلمون من تأدية صلاة التراويح بصورة طبيعية.