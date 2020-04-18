عبدالغفار: قرارات المجلس الأعلى للجامعات تأتي في صالح الطلاب

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الامتحانات هذا العام، تأتي للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وأضاف عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج، "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "الدولة المصرية بكل مؤسساتها تراجع الموقف المحلي والإقليمي والعالمي على مدار الساعة ونراعي سلامة أبنائها ومستقبلنا، وعليه أقول للطلاب اطمئنوا لن يكون هناك أي نوع من أنواع المخاطرة".

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجامعات بحكم القانون مستقلة ولكن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي ينظم العملية الجامعية الحكومية والخاصة ويراعي مستقبل وصحة الطلاب في المقام الأول.