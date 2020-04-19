فيديو.. "الصحة العالمية" تحدد 3 حالات يجب عمل اختبار كورونا لها

قال الدكتور عمرو أبوالعطا، مسؤول برنامج الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر تشارك في التجارب السريرية، التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة لسيرها بالبروتوكول العلاجي المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أبوالعطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه لا يوجد حل مثالي يتم تطبيقه على كل الدول لمواجهة فيروس كورونا، ولكن لا يوجد دولة بالعالم، تستطيع التحاليل لكل سكانها، خصوصا الدول ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وبسبب ذلك منظمة الصحة العالمية، وضعت تعريف للحالة، وهناك حالات مؤكدة، وحالات مشتبهة، وحالات محتملة.

وشرح أبوالعطا، أن الحالات المشتبهة، هي أي شخص لديه أعراض الإنفلونزا العادية، وكان مسافر خلال مدة الـ14 يوم، أو وجود أعراض لدى شخص كان ملاصق، ومتعامل مع حالة مصابة بكورونا، أو أي شخص لديه مشكلات بالجهاز التنفسي، حتى لو لم يكن مخالط للحالات، وكل هؤلاء الحالات يتم تطبيق الاجراءات عليها، وعمل التحاليل لهم.

وأكد أبو العطا، على أن مصر تطبق الإجراءات على الـ3 حالات السابقة، وكلما التزمت الدول بعمل التحاليل لهؤلاء الحالات، كلما تم السيطرة على الحالات، وكلما تم عمل تحاليل أكثر، كلما تم اكتشاف الحالات، وقطع فرص انتقال المرض من شخص لآخر.