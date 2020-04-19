الخارجية: العالقون يتواصلون مع السفارات وسيعودون على مصر للطيران

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن أي عالق في الخارج، يعلم جيدا كيف يتواصل مع السفارة.

ليرد عليه الإعلامي خالد أبو بكر مقاطعا خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على شاشة "on": "لو يعرفوا مكنش فيه حد اشتكى".

ليرد عليه حافظ: "أول السفارات ما تعلن قوائم العائدين، هيتم الحجز عن طريق مصر للطيران، وهيكون فيه تأكيد مباشر عن طريق شركة مصر للطيران، وهتتواصل معاهم"، مؤكدا على أن العمل قائم على جمع أسماء العالقين بكل الدول، كما جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن عودتهم سيعلن عنها في حينه.

وأشار إلى أن الطائرة العائدة من تورنتو، لم يتقدم إليها كل العالقين، وعادت بمقاعد شاغرة"، متابعا: "لو حضرتك بيجيلك شكاوى زي ما بتقول، ابعتلي أنا شخصيا بهذه الشكاوى التي تصلك".

ليرد أبو بكر: "كدا هنفتح خط تواصل كبير بيننا".