نقيب التمريض تهاجم فيلم "يوم وليلة": يسيئ لـ600 ألف ممرض ويشوه صورتنا

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن السينما والدراما المصرية، مازالت لا ترحم الممرضين والممرضات، رغم كل ما نمر به.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة الأولى المصرية، قائلة: "ليه مصر والعالم في وادي، والدراما المصرية في وادي تاني"، متابعة: فيلم "يوم وليلة"، يسئ لـ600 ألف ممرض وممرضة، يعملون في المنظومة الصحية.

واستطردت: "كل جيش مصر الأبيض مشروع شهيد، ذهبوا إلى مستشفيات الحجر، وهم على علم بأنهم عرضة للإصابة، ولكن منذ 3 أيام، هناك حالة غضب كبيرة وسط الممرضين بسبب الفيلم، الذي لا يعبر عن الدور الكبير الذي تقدمه الممرضات الآن".

وأكدت نقيب عام التمريض، أن المجتمع أطلق على العاملين في المنظومة الطبية "جيش مصر الأبيض"، وقدر دور الممرضات وشجعتهم على الدور الذي يقومون به، "لكن فيلم يوم وليلة قذر، ويسئ للتمريض، ومش هي دي شخصية الممرضة، ورفعت دعوى قضائية على الفيلم".