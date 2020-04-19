قرارات جديدة بجامعة القاهرة للدارسين بمركز التعليم المدمج

قالت جامعة القاهرة، إن ادارة مركز التعليم المدمج الآن، بصدد تحديد آلية، يتم التعامل من خلالها مع الامتحانات، في ضوء القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات، وأنه في ضوء الظروف الراهنة، يجب أن تعلموا أن الإدارة حريصة كل الحرص على مصلحتكم، وعلى ما يحقق المصلحة العامة وفي ضوء توجيهات مجلس الجامعة.

وتابعت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم إعلان خطة تفصيلية قريبا، وقبل إجراء الامتحانات، تحقق الهدف بالتنسيق مع الكليات المعنية، مطالبة الطلاب، بالتركيز في الدراسة والمقررات.

وأوضحت أن امتحانات دور مارس في يوليو المقبل، وذلك لبرامج التعليم المدمج والمفتوح، فبالتالي هناك فترة كافية لتحديد آلية تنفيذ هذه الامتحانات، فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من خلال مجلس الشؤون الأكاديمية برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومجلس إدارة المركز برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، مؤكدة أن المركز، يهتم حاليا برفع محاضراته، خاصة برامج التعليم المدمج من خلال المودل (المقررات الإلكترونية)، أو من خلال قناة يوتيوب الخاصة بالمركز.