"أم أروى" تحكي عن إصابتها وابنتها بكورونا: "غالبا سلم البيت هو السبب"

تحدثت منى عمرو والدة الطفلة أروى، التي انتشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تركب سيارة الإسعاف بمفردها، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أم أروى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنها في مستشفى العزل الصحي ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، هي وابنتها أروى، مشيرة إلى أن حالتها الصحية تحسنت.

وعن كواليس إصابتها هي وابنتها قالت: "مكنتش بخرج من البيت وأكيد في البيت حد مصاب بالعدوى، لأن السلم مشترك، لأني مخرجتش من أول يوم الحظر، ومن نوة الشتاء مخرجناش ومبخليهمش يخرجوا"، متوقعة أن إصابتها حدثت بسبب أن السلم مشترك.

وأثنت أم أروى، على تعامل الأطباء وطاقم التمريض معها ومع ابنتها، لافتة إلى أن تحاليل ابنها ظهرت سلبية.

وحكت عن كواليس صورة ابنتها وهي تركب الإسعاف بمفردها، لافتة إلى أنه فور دخولها لمستشفى العزل، انتقلت شقيقتها لرعايتهم، ثم تم نقل الطفلة لمستشفى العزل، بعد ظهور النتيجة، لافتة إلى أن شقيقتها تم إجراء التحليل لها وجاءت نتيجتها سلبية.