وزير الصحة الكويتي: تعافي 25 من مرضى كورونا والإجمالي 305 حالات

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 305 حالات.

وأوضح الشيخ باسل الصباح، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ25 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيجري نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 22 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.