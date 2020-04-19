"أبو ظبي" تطلق البرومو الرسمي لمسلسل "النحات"

أطلقت شركة "آي سي ميديا" I see media ومجموعة قنوات أبو ظبي، الإعلان التشويقي النهائي لمسلسلهما "النحات".

"النحات" عمل ينتمي الإنتاج الدرامي الضخم من إنتاج شركة I see media، للمخرج إياد الخزوز، حيث طرحت 12 عملًا متنوعًا يعرض 10 منها على منصة "جوي" والباقي على "أبو ظبي".

"النحات" من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبو فرحات.

وتدور أحداث المسلسل حول قرار "يمان" بالانتقال إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة، خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.