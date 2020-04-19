صوامع الدقهلية تستقبل 3253 طن قمح خلال 4 أيام

استقبلت صوامع القمح في الدقهلية كميات بلغت 3253 طنًا، منذ بدء التوريد في 15 أبريل الجاري، وذلك حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، فيما يتوقف التوريد غدًا الاثنين بجميع لجان استلام القمح المحلية بمناسبة يوم شم النسيم.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنه تم توريد 1345 طنًا لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و1908 طنًا للشركة المصرية القابضة للصوامع، بإجمالي 3253 طنًا، مشيرًا إلى أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 4 أيام.

وأضاف صليب لـ"الوطن" أنه بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، يبدأ التخزين في الصوامع فقط، وحال احتياج التوريد في المواقع التخزينية الأخرى (البناکر - الهناجر - الشون - مراكز التجميع) يتم العرض عليه، وذلك لحين إشعار جديد آخر.

وأكد أن الكميات المتوقع توريدها تبلغ 225 ألف طن حسب تقديرات مديرية الزراعة من المساحة المزروعة والتي تبلغ 236 ألف و323 فدانًا، وإجمالي السعات التخزينية 232 ألف طن، وتوجد سعات تخزينيه احتياطيه عند الحاجة إليها.

واستعدت مديرية تموين الدقهلية بقيادة السيد دايرة وكيل وزارة التموين، للموسم الجديد بتجهيز 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع.