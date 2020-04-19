وزير الصحة البريطاني: لا يوجد قرار بموعد إعادة فتح المدارس

قال وزير التعليم البريطاني جافين وليامسون، اليوم، إنه لا يوجد قرار بموعد إعادة فتح المدارس مع دخول البلاد حالة العزل العام بسبب فيروس كورونا الأسبوع الرابع، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وكتب على "تويتر": "أستطيع طمأنة المدارس وأولياء الأمور أن المدارس لن تعود إلا عندما تشير الأدلة العلمية إلى أن هذا هو الوقت المناسب لذلك".

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في آخر إحصائية لها، أمس، تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ما يرفع عدد الوفيات إلى 15464 حالة.

كما جرى تسجيل 5526 إصابة جديدة بالعدوى، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 114217.