مهارات جديدة ودراسة عن بعد.. المشروعات البحثية تنقذ التعليم من كورونا

في خطوة محسومة، وبعد الاطلاع على عدد من تجارب الدول الأخرى، بشأن ما تم إقراره ويتعلق بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، في ظل أزمة كورونا المستجد، وحرصا من الدولة على المحافظة على صحة الطلاب ومستقبلهم، قررت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، إلغاء الامتحانات لسنوات النقل، والاكتفاء بتقديم الطلاب بما يسمى بـ"المشروعات البحثية" أو الرسائل البحثية.

في البداية، ومع إعلان تعليق الدراسة في 15 مارس الماضي، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بحثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بديل لحضور الطلاب في المدارس، واستغلال فرصة بقائهم في المنازل لتطبيق منظومة التعليم عن بعد، فقررت الوزارة عمل ما يسمى بالمشروع البحثي، كنوع من النشاط المنزلي للطلاب، ولكن بضوابط وأسس تربوية وعلمية، تُقدم للطلاب كوجبة تعليمية متكاملة تعويضا لهم عن الفترة الزمنية التي تم استقطاعها من الفصل الدراسي الثاني من ناحية، ونوعا جديدا من أساليب التقييم بديلا عن امتحانات أخر العام.

وحددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات والإجراءات للتسهيل على الطلاب القيام بالمشروع البحثي والتي جاءت كالتالي:

- يُعد المشروع البحثي لطلاب سنوات النقل شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

- يهدف المشروع البحثي لتعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب.

- في المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس)، يختار الطالب مشروعا بحثيا من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- في المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث)، يختار الطالب مشروعا بحثيا من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع)، إضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

- جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية (https://study.ekb.eg)،

- ينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020 ( مدة 5 أسابيع).

- هناك طريقتان لتسليم المشروع البحثي الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية "سكانر") وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.

معايير تقييم المشروعات واعتباره مقبولا أو غير مقبول

كتابة عنوان جذاب للمشروع.

عرض المشروع بطريقة منظمة وفقًا للنماذج المعدة مسبقًا.

استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة سواء من كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية.

عدد الكلمات المحدد لكل مشروع بحثي.

الالتزام بجميع محاور المشروع البحثي.

مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.

- سيتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر أو إذا ثبت أن شخصًا آخر قام بكتابته وفي هذه الحالة سيضطر الطالب إلى دخول امتحان في بداية العام الدراسي المقبل بديلاً عن هذا المشروع.

- إطلاق "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية" لبث مراجعات ودروس لطلاب المرحلة الإعدادية (الصف الثالث) والمرحلة الثانوية (الصف الأول والثاني والثالث) تباعًا باستخدام أحدث الوسائل التقنية عبر الرابط https://stream.moe.gov.eg.

- المنصة مزودة بجدول مواعيد لبث الدروس الخاصة لكل مرحلة دراسية في فصول افتراضية، ويصل سعة الفصل الافتراضي إلى 10 آلاف طالب.

وبدوره، أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والخاصة، أمس، إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بجميع الكليات، وترك الأمر مفتوحا للاختيار لرؤساء الجامعات، فيما يتعلق بتحديد نظام محدد لأداء الامتحانات، في إطار البدائل التي طرحها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تختار كل جامعة النظام الذي يتطلب مع نظام الدراسة والمقررات الدراسية والبنية التحتية.

وأوضح المجلس أنّه تقرر استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد حتى الخميس الموافق 30 أبريل 2020، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استُكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

وتابع، المجلس أنّه بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، تقرر إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية "المجموع التراكمي"، على أن تُستبدل، بناء على قرار من مجلس الجامعة بخيارين لا يُرصد فيهما درجات للطلاب، ويعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط، وهما:

أ- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة "مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي" في المقررات التي كانت تُدرس في هذا الفصل، ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل، وفقًا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، مع تأكيد التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة، وعدم قبول أي رسائل إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى، أو نقلت لما ورد في أحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية.

ب- عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تُدرس في هذا الفصل للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب، ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التي تُمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيًا لجميع الطلاب، بشرط التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى الطلاب.

2- إذا لم تُقبل الرسالة البحثية التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر، أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني، تمنح الجامعات فرصة أخرى للطالب بالوسيلة ذاتها إما بإعادة التقدم برسالة أخرى وإما بإعادة إجراء الاختبار إلكترونيا، وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية، يعتبر الطالب راسبًا في تلك المادة، وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

3- تلتزم الجامعات بإعلان التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية "بما في ذلك بيان ماهية تلك الرسائل لكل مقرر على حدة"، والجداول وطرق تسليم الرسائل والتفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه الخميس 7 مايو 2020، على أن تُسلّّم الرسائل أو تعقد الاختبارات الإلكترونية اعتبارا من الأحد 31 مايو 2020، على أن تعمل الجامعات على سرعة الانتهاء من تقييم الرسائل وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها، وكذا نتائج الاختبارات الإلكترونية عند إجرائها.