صحة الغربية: فحص 750 مخالطا للمصابين بكورونا بقرية "صفط تراب "

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور هشام شيحه مدير الطب الوقائي بالمستشفيات، بالتنسيق الكامل مع الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، للإشراف الكامل على سير أداء فرق مكافحة العدوى والترصد، ومباشرة النوبتجيات النهارية والليلية، للوقوف على آخر تطورات تفشي وباء فيروس كورونا في قرية صفط تراب.

وشدد وكيل الصحة على الانتهاء من فحص ما يقرب من 750 شخصًا من أبناء القرية من المخالطين لنحو 39 حالة إصابة إيجابية.

وأرجع وكيل وزارة الصحة تفشي عدوى الوباء بين صفوف أسر وعائلات القرية، إلى إصابة إحدى السيدات المسنات التي عادت من جدة، ما تسبب فى انتقال العدوى عبر الاختلاط لـ"حلاق "، ومن ثم انتشار الفيروس الأهالي، وهو ما يتم احتوائه من خلال تطبيق آليات العزل المنزلي الصحي لكافة أبناء القرية لمدة 14 يومًا على الأكثر.