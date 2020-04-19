"التموين" تضبط مدير محل عطور في المنوفية بحوزته كميات كبيرة من الكحول

ضبطت مباحث التموين المدير المسؤول عن محل ومخزن لبيع العطور في المنوفية، وبحوزته كميات كبيرة من المواد المطهرة "كحول" بقصد حجبها عن التداول وبيعها في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية أكدت قيام أحد الأشخاص، مدير مسؤول عن محل ومخزن لبيع العطور بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، بتجميع كميات من المواد المطهرة "كحول" بقصد حجبها عن المواطنين، وبيعها كمطهرات في السوق السوداء دون ترخيص من وزارة الصحة، بداخل مخزن خلف محل العطور المُشار إليه.

وضبط المتهم وبحوزته 1551 لتر "كحول"، و500 عبوة معطر، و15000 ملصق لعلامات تجارية مختلفة، و2500 عبوة فارغة معدة للتعبئة، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها كمطهرات في السوق السوداء بدون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية.