تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت السلطات الصحية القطرية، اليوم، عن تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي جرى تسجيلها في البلاد بلغ 5448، بما في ذلك 4992 شخصا يخضعون للعلاج حاليا.

وسجلت منذ أمس الوزارة ثماني حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصبح عدد المتعافين 518 شخصا، ولا تزال حصيلة ضحايا العدوى في قطر على مستوى ثماني وفيات، دون تسجيل حالات وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وخضع نحو 2.4 ألف شخص في قطر منذ أمس لفحص كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي 62.5 ألف شخص.

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 345 إصابة جديدة بالفيروس.