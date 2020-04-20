ماذا تفعل عند عودة الكهرباء بعد انقطاعها؟.. الخطوات الواجب اتباعها

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الخطوات الواجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه، لتفادى التعرض لأى حوادث.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه الخطوات وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخطوات الواجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائي

يجب اتباع بعض الخطوات لتفادى التعرض لأى حوادث، و فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها عند عودة التيار:

ـ أعطِ مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

ـ تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها).

ـ يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أتوماتيك منفصل عن أرضي باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.