حفلات لايف وأفلام عربية وأجنبية.. خريطة القنوات الفضائية في شم النسيم

تتزامن احتفالات شم النسيم هذا العام مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم، والذي تسبب في فرض الالتزام بالمنازل على جميع الشعوب وعدم الخروج منها، فيما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بوقف حركة النقل والمواصلات على مدار يوم عيد الربيع كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة الفيروس.

ويمكنك قضاء يوم مميز في المنزل من خلال بعض الأنشطة المنزلية مثل السهرات الفنية والثقافية الـ"أونلاين" التي تعرضها القنوات الفضائية على مدار اليوم، ونستعرضها على النحو التالي:

قناة MBC مصر

- تُقدم قناة MBC مصر حفلات شم النسيم بعنوان "حفلتك في البيت" بداية من الساعة 12 ظهرًا، تتضمن النجوم جنات، ومصطفي حجاج، ومصطفي شوقي، ويتم بثها مُباشرة من منزل كل منهم على مدار اليوم.

قناة MBC مصر2

تعرض الفيلم الكوميدي "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي الساعة 2 ظهرًا، ومسلسل "حالة عشق" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "الصياد" الساعة 8 مساءً، و"هذا المساء" الساعة 9 مساءً، و"جبل الحلال" الساعة 10 مساءً، وبرنامج "مهرجان نجوم الضحك" الساعة 11 مساءً.

قناة القاهرة والناس

تعرض برنامج "شيخ الحارة" الساعة 6 مساءً، وبرنامج "نفسنة" الساعة 8:30 مساءً، ومسلسل "عروس بيروت" الساعة 9:30 مساءً، وبرنامج "يا مساء الأنوار" لمحبي كرة القدم الساعة 11:20 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "رسايل" الساعة 7 مساءً، و"الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساءً، و"حارة اليهود" الساعة 9 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 10 مساءً، و"ممالك النار" الساعة 11 مساءً، و"طلقة حظ" الساعة 12 صباحًا.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "هربانة منها" الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "حكايات بنات 4" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل "شيخ العرب همام" الساعة 9 مساءً".

قناة سيما

تعرض فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الساعة 12:30 ظهرًا، و"بنات وسط البلد" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "بخيت وعديلة" الساعة 7:30 مساءً، و"ثمن دستة أشرار" الساعة 11 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "إلا أنا" الساعة 3 عصرًا، والمسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" 6:30 مساءً، و"عائلة الحج متولي" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الكبير أوي3" الساعة 9 مساءً، و"بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 10 مساءً.

قناة DMC

عرض المسرحية الكوميدية "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين الساعة 1:30 ظهرًا، والبرنامج الترفيهي "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساءً.

قناة ONE

عرض البرنامج الترفيهي "أبلة فاهيتا من الدوبلكس" الساعة 3 عصرًا.

قناة MBC2

عرض فيلم الأنيميشن الكوميدي The Peanuts Movie الساعة 1 ظهرًا، والفيلم العائلي Stardust الساعة 3 عصرًا، وفيلم الخيال A Monster Calls الساعة 5:30 مساءً، وفيلم Miss Peregrine's Home for Peculiar Children الساعة 8 مساءً، والفيلم العائلي Coco الساعة 10 مساءً، وفيلم The Water Horse الساعة 12 بعد منتصف الليل.

اقرأ أيضًا: خريطة حفلات شم النسيم لايف: "جنات والحجار ومصطفى حجاج"