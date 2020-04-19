"وغريب الحب".. رامي صبري ينتهي من تسجيل تتر مسلسل "فرصة تانية"

انتهى الفنان رامي صبري، من تسجيل تتر مسلسل فرصة تانية الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وذكر مصدر، لـ"الوطن"، أن الأغنية ستكون بعنوان "وغريب الحب" وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد مدين وتوزيع نادر حمدي.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، ويعرض على قنوات "سي بي سي" و"أون" و"دي إم سي".