ممرضة بمستشفى عزل قها: بقالي شهر مشوفتش ولادي ومكملة وراضية

قالت مي منسي، الممرضة في مستشفى قها المركزي للعزل، إن الطفلتين الشقيقتين التي كانت ترقص معهما في الفيديو بعد إصابتهما بفيروس كورونا، تحسنت حالتهما الصحية وخرجتا من مستشفى العزل منذ أيام قليلة، بصحة جيدة، مشيرة إلى أن باقي الأطفال الموجودين بالمستشفى يتم اتخاذ البروتوكول معهم، قائلة "يعمل الفريق الطبي مع الأطفال على العامل النفسي أكثر، بداية من الأطباء حتى العمال".

وأضافت "منسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "Dmc"، "أننا كنا نعمل دائما على رفع نفسية المرضي سواء كبار السن بتقديم بعض الهدايا والورود لهم أو الصغار بتقديم الشيكولاتة لهم أو تشغيل الأغاني"، مؤكدة أن الإدارة كانت توفر حدوث كل ذلك.

وتابعت، أنه في بداية دخول الأطفال للمستشفى كان لديهم حالة من الرعب لكن يتم التعامل معهم وتقديم الدعم النفسي لهم، مؤكدة أن العامل النفسي فرق معهم جداً.

وعن تجربتها الشخصية داخل مستشفى العزل كأحد أفراد الجيش الأبيض، قالت "منسي"، "بقالي شهر مشفتش ولادي ومكملة وراضية أقوم بواجبي تجاه الوطن والدولة"، مشيرة أن مستشفى العزل يشبه المستشفيات الموجودة في الخارج حيث يتوافر به كافة الإمكانيات، ويكون التركيز الأساسي على رفع المعنويات.