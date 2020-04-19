إزاي تعمل مشروعك؟.. عناوين البحث للصف الأول الصناعي نظام الثلاث سنوات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل البحوث الطبيقية لطلاب سنوات النقل بالتعليم الفني بنوعياته وتخصصاته كافة، حتى يمكن للطلاب الانتهاء من تلك المشاريع كبديل عن اختبارات الترم الثاني.

ويجرى الإعلان عن هذه البحوث تباعا بدءا من اليوم الأحد 19 أبريل، وحتى الخميس 23 أبريل 2020 أي خلال الأسبوع الجاري.

ويستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، عناوين البحث للصف الأول الصناعي "نظام الثلاث سنوات" تخصص صيانة كهربائية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وجاء البحث في 3 عناوين هما

أهمية الكهرباء في حياتنا اليومية

أجهزة القياس الكهربائية

التيار المتردد ومصادره

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يأتي المشروع البحثي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعها عدد من الوزرات لمواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).