ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في البرتغال إلى أكثر من 20 ألف حالة

تجاوز عدد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البرتغال 20 ألف حالة، وقالت وزارة الصحة الوطنية، اليوم، في بيان، إن 521 إصابة جديدة جرى تسجيلها في البرتغال خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء انتشار العدوى 20 ألف و206حالة، بينها 714 حالة وفاة، بما فيها 27 وفاة مسجلة منذ أمس السبت..

وكشفت الوزارة البرتغالية، عن شفاء 610 حالات من المرض، ليبقى عدد المرضى الفعليين بمستوى 18,9 ألف حالة.

وأشارت الصحة البرتغالية، إلى أن الوضع في شمال البلاد هو الأكثر تأزمًا، حيث تم تسجيل 12 ألف و148إصابة مؤكدة، بينها 409 وفيات، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتم تمديد حالة الطوارئ في البرتغال، والتي تم إعلانها سابقًا للحد من انتشار العدوى، حتى 2 مايو المقبل.