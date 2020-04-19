الإسكان توقف التعامل مع الشركات المتقاعسة فى تنفيذ وحدات "الاجتماعي"

أعلنت وزارة الإسكان، توقف التعامل مع شركات المقاولات التى تقاعست في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي فى المشروعات السابقة.

ووجه عاصم الجزار، وزير الإسكان، باستمرار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى فى المدن جديدة، وصرف جميع المستحقات المالية، لشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

بينما تعد وزارة الإسكان، وفقًا لبيان رسمي، لخطة تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، وفقًا لتعليمات القيادة السياسية، ويتم اختيار مواقع الوحدات وفقًا لعاملين أساسيين، أولها إقبال المواطنين على الإعلانات المطروحة، ونسبة تقديم لتلك الإعلانات، لتحديد الطلب الفعلي.

أما العامل الثاني، فهو كما أوضحته مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، فيتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الأراضي بالمدن الجديدة، بجانب مخاطبة المحافظين، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد الأراضى المتاحة بالمحافظات.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي، مشروع إسكان قومي، يوفر وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل والشباب فى المحافظات والمدن الجديدة.