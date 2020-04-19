صحة دمشق تعلن عن وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أعلنت صحة دمشق، عن وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وصرح وزير الصحة الروسية، ميخائيل موراشكو، اليوم، بأنه يجب دعم جهود منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعزيز آليات التعامل مع الأزمات المشابهة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال موراشكو في اجتماع وزراء الصحة في مجموعة العشرين: "أود استخلاص ثلاثة بنود، الأول هو دعم جهود منظمة الصحة العالمية، والثاني هو أننا يجب أن نفكر اليوم في الحاجة إلى تحسين آلية الاستجابة العالمية لتحديات الأمراض المعدية، والثالث هو القضية العالمية للوصول وتوفير المنتجات الطبية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في مجموعة العشرين الذي تستضيفه السعودية، قد بدأ اليوم، لمناقشة مستجدات وضع الصحة العالمي وسبل التعاون في مواجهة تفشي كورونا المستجد.

وأكد وزراء مالية مجموعة العشرين، في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، أن دول المجموعة وعدت باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التأثير الطويل لوباء كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الوضع المتعلق بانتشار كورونا المستجد بـ"وقت الاستنفار" الذي يتطلب "التحكم اليدوي" والعمل الشاق اليومي من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال بيسكوف، في برنامج تلفزيوني: "هذا موضوع يومي للرئيس بوتين، بل وفي غالب الأحيان – على مدى الساعة.

يتم تخصيص الأموال لشراء هذه الأجهزة (الخاصة بتهوية الرئتين) لتزويد المناطق بها، ولشراء المعدات والأجهزة الخاصة لغرف المستشفيات. تعمل المصانع في ثلاث نوبات، ولكن لا يمكنها تلبية الطلبات كلها. يجب القول إن المنظومة معقدة لذلك. اللقاءات تعقد عبر الفيديو، لكن ذلك، على ما اعتقد، لا يلعب أي دور بالنسبة للرئيس، فهو يعمل بوتيرة عالية كل يوم ".

وأشار بيسكوف، إلى أن روسيا لم تصل بعد هذا الأسبوع إلى نقطة الذروة فيما يتعلق بعدد المصابين، ولكن هناك أمل في أن يحدث هذا في الأيام السبعة المقبلة.

وأضاف المتحدث الروسي، أن القرارات المتعلقة بالنظام الإضافي فيما يتعلق بكورونا المستجد، سيتم أيضا اتخاذها في غضون الأسبوع.