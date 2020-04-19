أستاذ أمراض صدرية: لا علاقة بين الصيام وزيادة خطر الإصابة بكورونا

قال دكتور عصام المغازي أستاذ الأمراض الصدرية، إن منظمة الصحة العالمية، أصدرت بيانا بخصوص الصيام، وأعلنت أنه لا علاقة مباشرة بين صيام رمضان وزيادة خطر الإصابة بالمرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC"، أن الإنسان يتناول في اليوم نحو 10 أكواب مياه، وهو ما يمكن أن يفعله في شهر رمضان.

وتابع: "في حالة ارتفاع درجات الحرارة يفضل استعمال (باراسيتامول) لأنه لا يسبب الإصابة بأي أعراض جانبية حيث يخفض درجات الحرارة، ولا يجب أن نخاف من الأرقام الخاصة بالإصابات بمصر، وهي في المعدل المعقول".

وأردف: "يجب أن يكون هناك حرص على التباعد الاجتماعي في شم النسيم أو شهر رمضان حتى لا ينهار الأمان الصحي الذي أثبت كفاءة ومصداقية حتى الآن، ويجب الاهتمام بإجراءات النظافة الشخصية".