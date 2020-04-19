نقابة الصحفيين تنظم زيارة افتراضية لحديقة الحيوان عبر فيسبوك

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، زيارة افتراضية لحديقة الحيوان بالجيزة بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم.

وقالت محمود كامل، مقرر اللجنة وعضو مجلس النقابة في بيان، إن ذلك سيتم من خلال عرض الفيلم التسجيلي الذي أنتجته وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الزراعة عن الحديقة عبر الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم.

وكانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين قد أطلقت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بهدف تعويض توقف الأنشطة الثقافية والفنية بالنقابة، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتقوم اللجنة من خلال الصفحة، بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات والحفلات الفنية عبر البث المباشر والفيديو كونفرانس، "ستتيح اللجنة من خلال الصفحة لمتابعيها روابط للفعاليات الفنية والثقافية التي تبثها مؤسسات الدولة، بالإضافة لعدد من الروابط الخدمية للصحفيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والفني"، بحسب بيان سابق.