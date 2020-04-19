البرهان: هدفنا حماية الثورة ومكتسبات الشعب السوداني

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التأكيد على وحدة وتماسك المنظومة الأمنية بكافة مكوناتها وبقائها على عهدها مع الشعب السوداني في حماية التغيير ومكتسبات الثورة والزود عن حياض الوطن والمحافظة علي وحدته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

رئيس مجلس السيادة: بلادنا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب العمل لمواجهة الضائقة الاقتصادية

وقال البرهان لدى مخاطبته اللقاء التنويري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا والفريق مهندس إبراهيم جابر إلى جانب رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والمديرين العامين لمنظومة الصناعات الدفاعية وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة والقادة برتبة الفريق لكافة القوات النظامية، إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب العمل لمواجهة الضائقة الاقتصادية والمعيشية والظروف الصحية من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.

وأشار البرهان، إلى الأدوار التي تلعبها مكونات المنظومة مجتمعة في ظل هذه الظروف عبر الدعم والسند للجنة الطوارئ الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ التدابير الصحية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى الواجبات الأمنية المباشرة للقوات النظامية في تثبيت دعائم الأمن الوطني والحفاظ على وحدة السودان.

ووجَّه البرهان، منسوبي القوات النظامية بالتفاني والإخلاص في أداء الواجب من أجل الشعب السوداني وحيا أفرادها المنتشرين في كل ربوع السودان.

وبعث البرهان بعدة رسائل في بريد المشكيين في وحدة وتماسك مكونات المنظومة الأمنية والتي قال إنها على قلب رجل واحد وقطع الطريق أمام أي جهة تسعى للمزايدة أو محاولة اختراق مكونات المنظومة الأمنية والتشكيك في قوميتها أو ولائها للوطن، وأكد رئيس مجلس السيادة، الجهوية والعنصرية والولاء السياسي.

واشار البرهان إلى أن من يروجون لمثل هذه الشائعات هدفهم منع قيام هذه المنظومة بأي أدوار إيجابية تعبر بالبلاد من هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورته وإرادته في التغيير.