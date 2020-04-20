قافلة مواد الغذائية لدعم العمالة غير المنتظمة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وصول قافلة تتضمن 4 آلاف كرتونة للمواد الغذائية و5 أطنان من اللحوم و20 طنا من البطاطس وذلك ضمن الثلاث قوافل التى أطلقها صندوق تحيا مصر اليوم لدعم العمالة غير منتظمة المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد بمحافظات دمياط والفيوم وسوهاج.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر.

وأوضحت المحافظ أنه وفور استلام تلك القافلة تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بالقيام بأعمال التوزيع على مايقرب من 3500 أسرة من العمالة الغير منتظمة تحت إشراف المحافظة وذلك بخلاف 20438 أسرة أخرى قامت بصرف منحة العمالة الغير منتظمة مؤخراً، لافتة إلى أنه سيتم صرف منحة قيمتها 500 جنيه لعدد 400 أسرة مقدمة من وزارة الأوقاف.

وقدأشادت عوض بجهود صندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين المتضررين من التداعيات الناجمة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد و مده يد العون للمؤسسات المختلفة لعبور تلك الأزمة جاءت فعاليات استلام تلك القافلة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وحسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.