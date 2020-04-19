محمود حافظ في رمضان بـ"روحين": يشارك في "الاختيار" و"الفتوة"

يطل الفنان الشاب محمود حافظ، على جمهوره في شهر رمضان المبارك، من خلال عملين دراميين، وهما "الاختيار"، و"الفتوة".

يتناول مسلسل "الاختيار"، قصة استشهاد البطل أحمد صابر المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

مسلسل "الاختيار" من المقرر عرضه على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وعبر محمود حافظ، في تصريحات لـ"الوطن"، عن سعادته للمشاركة في مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد تضحيات خيرة رجال الوطن الذين يبذلون أرواحهم فداءً لهذا البلد والحفاظ على الأرض والعرض.

وأشار حافظ، إلى استمرار تصوير مشاهده بـ "الاختيار"، مؤكدًا أن دوره في هذا العمل الهام سيكون "مفاجأة".

كما يظهر محمود حافظ، بصورة أخرى من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي من المقرر عرضه على قنوات الحياة، وتأكيده أن الدورالذي سيلعبه سيكون مختلفًا بشكل جاذب للمشاهدين.

مسلسل "الفتوة"، بطوله ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدي صادق، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وتدور أحداثه في سنوات تعود لـ 100 عام للوراء في إطار الأحياء الشعبية.

ووصف الممثل الشاب، مشاركته في "الفتوة" بالتجربة الهامة، خصوصًا أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من الأسماء الفنية والممثلين "التُقال"، بالإضافة إلى أن هذا العمل يتناول فترة زمنية مختلفة لم نعيشها من قبل، وهي بداية عام 1900.

وآشار إلى أن تصوير المسلسل، مازال مستمرا، مؤكدا أنه يجتهد و"يعمل ما عليه" حتي يستطيع الوصول للناس، لاسيما وأنه لا يعتمد على التكرار في أدواره.