المئات يتظاهرون في إسرائيل احتجاجا على المأزق السياسي

احتشد حوالي 2000 إسرائيلي بالأعلام السوداء، اليوم، في ميدان رابين في تل أبيب؛ احتجاجا على المأزق السياسي المستمر، وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن المتظاهرين حافظوا على الابتعاد عن بعضهم البعض لمسافة مترين في أماكن مُحددة مسبقًا في الميدان؛ التزاما بقواعد الصحة العامة الخاصة بمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى مشاركة عضوين سابقين في الكنيست من حزب "أزرق أبيض" وهما موشيه يعلون ويائير لابيد، بالإضافة إلى رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أبلغ في وقت سابق، رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، بأنه سينقل التفويض بتشكيل الحكومة إلى البرلمان "الكنيست"، بعدما فشل هو ورئيس حزب "الليكود" رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حتى منتصف الليلة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.