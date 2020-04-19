متحدث "الوزراء": الاقتصاد هو الناس ولابد من الحفاظ عليهم

علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من المشروعات الإنشائية للتأكد من سلامة اتباع الإجراءات الاحترازية وسط العاملين، بأن سلامة العاملين في المقام الأول لدى الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على "العربية الحدث": "نحن نعتمد دائما في خطتنا الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على سلامة العاملين في المواقع المختلفة فالمعادلة هنا ليست بين الناس والاقتصاد، ولكن المجتمع ككل فالاقتصاد هو الناس، والناس هي الاقتصاد".

وتابع: "توجهات الدولة هي توفير أقصى التدابير اللازمة لحماية العاملين في المشروعات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس أصدر توجيهاته بضرورة تواجد نحو ألف سيارة إسعاف طبية متنقلة في مواقع العمل لتقديم الخدمات الطبية للعمال وهي سيارات تابعة لوزارة الصحة.