التنمية المحلية: غلق شوارع الكورنيش بالمحافظات وفتح طرق بديلة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن الشوارع الرئيسية وشوارع الكورنيش مغلقة تماما يوم شم النسيم، وتم تخصيص شوارع بديلة للمواطنين فرادى، ولا توجد مشكلات بالتواجد بها، كاشفا أن النوادي والشواطئ والمتنزهات العامة ستكون مغلقة تماما.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن السير على كورنيش الإسكندرية أو أي كورنيش بمحافظات الجمهورية من بعد الساعة الثامنة مساء اليوم ممنوع، موضحا أن أتوبيسات الرحلات لن يتم السماح لها بالخروج والتحرك من محافظة لأخرى أو بين مدينة لأخرى.

واستكمل قاسم، أن أهالي الريف والصعيد عليهم عدم الخروج للنيل مساندة للدولة في كفاحها ضد فيروس كورونا، موضحا أن الهدف هو منع التجمعات والإختلاط قدر الإمكان "نقعد في بيتنا ونقفل بابنا علينا ونحافظ على نفسنا".