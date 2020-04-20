تحت شعار "بيتك ومسرحك".. كايرو شو تطلق مسابقة "ورينا موهبتك" في رمضان

أعلن مسرح كايرو شو، المنتج لمسرحيات "الملك لير، و3 أيام في الساحل، وعلاء الدين، وحزلقوم" ، إطلاق مبادرة لدعم المواهب الجديدة من خلال مسابقة "كايرو شو.. ورينا موهبتك"، وهي مسابقة ترفيهية (أون لاين) في التمثيل والغناء والرقص الاستعراضي ومفتوحة لجميع الأعمار ولجميع المتسابقين في الوطن العربي، تحت شعار "كايرو شو بيتك ومسرحك"، حيث يستطيع أصحاب المواهب توصيل مواهبهم دون الخروج من بيوتهم بينما تجري جميع فعاليات التسابق والتفاعل مع خبراء ونجوم كايرو شو أون لاين، طوال شهر رمضان.

وقال المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو، إن المسابقة تهدف إلى تشجيع الموهوبين وهم بالملايين لاستغلال الفترات الطويلة التي يقضونها في المنازل حاليا لتفجير طاقاتهم الإبداعية، وتحقيق أحلامهم من خلال تسخير إمكاناتنا وفريقنا المحترف لمساعدتهم في ذلك وبمشاركة نجومنا.

وأضاف أن مسابقة "كايرو شو ورينا موهبتك" ستنطلق على مدار أسابيع الشهر الكريم الأربعة بمراحل متصاعدة تبدأ بتجارب الأداء العامة وهي مرحله مفتوحة من بداية المسابقة وحتى نهايتها يقدم خلالها المتسابق فيديو من اختياره يبرز موهبته، وبدءا من الأسبوع الثاني تبدأ التحديات المختلفة التي سيجرى الإعلان عنها كل أسبوع خلال شهر رمضان على حسابات cairo Show على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك، إنستجرام ، تويتر" وقناتها على يوتيوب.

وأوضح الهواري أن التحديات ستكون من واقع أعمال كايرو شو الضخمة وبمشاركة نجومنا الكبار، مشيرا إلى أنه خلال فترة المسابقة سيجري خبراء كايرو شو ونجومها عمليات التصفية واختيار المرشحين للفوز، حيث تعلن أسماء الفائزين عقب عيد الفطر المبارك.

وعن جوائز المسابقة، أكد الهواري وجود جوائز مزدوجة للفائزين حيث سيلتحقون بورش تدريبية محترفة على أيدي خبراء كايرو شو ونجومها، كما ينضم الفائزون كممثلين ومغنين وراقصي استعراض إلى عروض كايرو شو المسرحية الجديدة مع نجومها.