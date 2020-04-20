"الجبهة الثورية السودانية" تشيد بإرجاء الحكومة تعيين الولاة

أشادت الجبهة الثورية السودانية "التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية"، بموقف حكومة السودان بخصوص الالتزام بإعلان جوبا، وإرجائها تعيين الولاة إلى حين التوصل لتفاهم مع الجبهة الثورية.

كانت السلطة الانتقالية بالسودان أعلنت أن تكليف الولاة المدنيين، الذي كان مقررا السبت الماضي، اعترضه العديد من العقبات، أهمها اعتراض "الجبهة الثورية"، على هذه الخطوة عبر خطاب قدمت فيه عددا من المقترحات سيتم بحثها بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير.

وذكرت الجبهة الثورية، في بيان مساء اليوم، أن المجلس الرئاسي للجبهة عقد اجتماعا طارئا لمناقشة قضية تعيين والي مدني لولاية الخرطوم، بعد المشاورات التي أجرتها قيادة الدولة مع قيادة الجبهة الثورية.

وأضافت الجبهة، أنها تنظر إلى قضية تعيين الولاة بما فيهم والي الخرطوم وتكوين المجلس التشريعي كحزمة واحدة تتم في إطار عملية إعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم الانتقالي، بعد تحقيق السلام.

وطالبت الجبهة الثورية، بضرورة تسريع عملية التفاوض واتخاذ القرارات الضرورية لحسم القضايا العالقة للتوصل إلى إتفاق نهائي في الموعد المحدد، الشهر المقبل.