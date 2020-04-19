مسلم: الإعلام المصري يتمتع الآن بحرية كافية تجعله عند حسن ظن المواطن

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الإعلام المصري يتمتع في الوقت الحالي بحرية كافية تجعله دائما عند حسن ظن الجمهور، فلا يوجد خبر من الممكن قراءته في أي مكان آخر ليس موجودًا في الإعلام المصري، ولكن في نفس الوقت، أحيانًا ما يُراعي الإعلام في مصر المزاج العام للمواطنين، وهذا لا يُعني أن الإعلام ينقاد وراء رأي المواطنين.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن الإعلام دائما ما يقود التنوير للمواطنين وقائد لهم ولا يسير خلفهم، "فيه كاتب ممكن يدرك الناس دلوقتي عاوزه إيه وممكن تقرأ إيه، وفي ناس لأ"، مؤكدًا أنه بالنسبة للحظة الراهنة فإن حرية الرأي في مصر كاملة وغير منقوصة.

رئيس تحرير "الوطن": وصف أخطاء الإعلام بـ"الجرائم" ليس قاسيا

على جانب آخر، أكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن الإعلام لم يقم بثورة 30 يونيو ولكن كان بارعًا وشجاعًا في التعبير عن احتياجات المواطنين وكذلك مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية ولم يخشَ ذلك، فعملية مواجهة الإخوان في حد ذاتها صعبة ولذلك لاقى الإعلام في تلك الفترة تقديرا كبيرا من المواطنين.

وأشار مسلم، إلى أن وصفه بوقوع أخطاء في الإعلام تصل لحد الجرائم ليس وصفا "قاسيا"، ولكن الإعلام عاد منذ حوالي شهرين وعبر عن نفسه بشكل قوي للغاية.