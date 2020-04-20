الخارجية: 270 طفلا وسيدة عالقون بالكويت.. وسنعمل على حل مشكلتهم

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الكويت بها 270 طفلا وسيدة عالقة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ستمنحهم الأولوية الكاملة في الفترة القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، أن السفارة المصرية في الكويت تبذل جهدًا على مدار الساعة، وفي إطار عمل مؤسسات الدولة، سيجرى حل أزمة العالقين تباعًا.

وتابع: "وبالتوازي مع هذا الأمر، السفارة في الوقت الحالي تعمل لتذليل العقبات، وتدخلت لمساعدة عشرات المصريين في إطار مبادرة سفير مصر بالكويت وهي مبادرة "تكاتف"، لمحاولة ضم جهود أبناء الجالية لمساعدة المواطنين".

وواصل أن القنصلية المصرية تزور مراكز الإيواء لتفقد أحوال المصريين في دولة الكويت.